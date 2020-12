Covid, Italia in zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi (con la regola dei due commensali) (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’orientamento che emerge dal vertice si governo è per l’Italia in zona rossa durante i giorni festivi e prefestivi fino all’Epifania. Ma con una deroga per pranzi e cene. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. L’orientamento che emerge, a quanto Leggi su 2anews (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’orientamento che emerge dal vertice si governo è per l’indurante i giornie prefino all’Epifania. Ma con una deroga per pranzi e cene. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’innei giornie prearancione nei giorni lavorativi. L’orientamento che emerge, a quanto

AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - ValerioC1 : RT @AntonioSocci1: E così scopriamo che in Itaia si fa un farmaco anti covid straordinario, quello che ha guarito Trump, ma noi non lo usia… - is_clapton : RT @jacopo_iacoboni: Morti di Covid in Europa: Italia 67.220 Uk 66.052 Francia 59.619 Germania 25.027 Spagna 48.777 Polonia 23.914 Non vi… -