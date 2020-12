Covid Italia, bollettino oggi 18 dicembre 2020: 17.992 nuovi casi e 674 morti. Tasso di positività sale al 10% (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coronavirus Italia. Il bollettino di venerdì 18 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.992 nuovi positivi (18.236 ieri) e 674 morti (683 ieri). Sono 179.800 i tamponi... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coronavirus. Ildi venerdì 18. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.992positivi (18.236 ieri) e 674(683 ieri). Sono 179.800 i tamponi...

AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - franca_fm : RT @AntonioSocci1: E così scopriamo che in Itaia si fa un farmaco anti covid straordinario, quello che ha guarito Trump, ma noi non lo usia… - DomaniGiornale : Sono 17.992 i nuovi contagi #COVID19 in Italia Il dato è in calo rispetto ai 18.236 di ieri e segue il trend dei ta… -