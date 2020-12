Covid, intervento record in Italia. È la prima volta al mondo: la conferma dall’ospedale (Di venerdì 18 dicembre 2020) È una storia di speranza e fiducia quella che arriva dall’ospedale Molinette di Torino. Che la struttura fosse un fiore all’occhiello della sanità Italiana già lo si sapeva e le numerose donazioni che arrivano alla Fondazione Ricerca Molinette sono un’ulteriore conferma della sua credibilità. Ma l’intervento eseguito dall’equipe del professor Renato Romagnoli ha sicuramente dell’incredibile e rappresenta un primato mondiale. Per la prima volta al mondo, infatti, il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato in una persona anch’essa positiva. A donare l’organo è stata una donna di 66 anni e l’intervento è durato ben nove ore. Si è trattata di un’operazione non solo lunga e difficile dal punto di vista ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) È una storia di speranza e fiducia quella che arrivaMolinette di Torino. Che la struttura fosse un fiore all’occhiello della sanitàna già lo si sapeva e le numerose donazioni che arrivano alla Fondazione Ricerca Molinette sono un’ulterioredella sua credibilità. Ma l’eseguito dall’equipe del professor Renato Romagnoli ha sicuramente dell’incredibile e rappresenta unto mondiale. Per laal, infatti, il fegato di un donatore positivo alè stato trapiantato in una persona anch’essa positiva. A donare l’organo è stata una donna di 66 anni e l’è durato ben nove ore. Si è trattata di un’operazione non solo lunga e difficile dal punto di vista ...

