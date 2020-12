Covid, incidenza ancora elevata: l’ISS approva le misure rigide. Il dato Rt della Campania (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’epidemia in Italia si mantiene grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali e con segnali di controtendenza nell’indice di trasmissione rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con ritorno di tre Regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto). Nella maggior parte delle Regioni la trasmissibilità è ancora compatibile con uno scenario tipo 1. Nella settimana di monitoraggio si continua a osservare nella maggior parte delle Regioni un rischio Moderato o Alto con cinque Regioni a rischio Basso di un’epidemia non controllata e non gestibile. In particolare, tre Regioni (Lazio, Liguria e Veneto) sono classificate a rischio Alto. Nessuna di queste è stata classificata a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive. Tredici Regioni sono classificate a rischio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’epidemia in Italia si mantiene grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali e con segnali di controtendenza nell’indice di trasmissione rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con ritorno di tre Regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto). Nella maggior parte delle Regioni la trasmissibilità ècompatibile con uno scenario tipo 1. Nella settimana di monitoraggio si continua a osservare nella maggior parte delle Regioni un rischio Moderato o Alto con cinque Regioni a rischio Basso di un’epidemia non controllata e non gestibile. In particolare, tre Regioni (Lazio, Liguria e Veneto) sono classificate a rischio Alto. Nessuna di queste è stata classificata a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive. Tredici Regioni sono classificate a rischio ...

Agenzia_Ansa : #Covid, 17.992 nuovi casi e 674 vittime in 24 ore: è quanto emerge dai dati del ministero della Salute - Agenzia_Ansa : #Iss, Molise e Veneto con #Rt maggiore di 1, Lombardia a 1. Il valore più basso in Valle d'Aosta e Campania #covid… - augusto_amato : Covid: 17.992 i nuovi casi, 674 i morti. Lazio, Liguria, Veneto a rischio elevato - Alimentazione -… - AlexTheMod : RT @Azzurra6671: Fatti calcoli. L'Italia è il quinto Stato per morti Covid, dopo i giganti USA, Brasile, India, Messico. Tra i 5 leader Cov… - Mayflower014 : #Covid_19 : 17.992 i nuovi casi, 674 i morti. Lazio, Liguria, Veneto a rischio elevato. Secondo il consueto monito… -