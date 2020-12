Covid, il vaccino sbarca in Italia già a fine 2020: la data (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra pochi giorni, il 27 dicembre per la precisione, arriveranno in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. E quanto ha comunicato, secondo quanto si apprende, il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri durante una riunione tra Governo e Regioni. Le dosi arriveranno all’ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia. Dunque già nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra pochi giorni, il 27 dicembre per la precisione, arriveranno inle prime 9.750 dosi didella Pfizer. E quanto ha comunicato, secondo quanto si apprende, il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri durante una riunione tra Governo e Regioni. Le dosi arriveranno all’ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta. Dunque già nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni. su Il Corriere della Città.

