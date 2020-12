Covid, il rapporto positivi/tamponi sale ancora: è al 10%. I DATI (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo i DATI del ministero della Salute del 18 dicembre, sono 17.992 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, a fronte di 179.800 tamponi effettuati. Il tasso di positività si alza ancora (ieri era all'9,8%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo idel ministero della Salute del 18 dicembre, sono 17.992 i nuovi contagi da-19 in Italia, a fronte di 179.800effettuati. Il tasso dità si alza(ieri era all'9,8%)

matteorenzi : Col numero più alto di morti da #Covid in UE non va tutto bene. Nonostante dedizione e qualità del personale medico… - Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - Corriere : Il Guardian: «Ranieri Guerra minacciò un ricercatore per far sparire il rapporto sul pi... - SkyTG24 : Covid, il rapporto positivi/tamponi sale ancora: è al 10%. I DATI - infoitsalute : Covid, rapporto Iss: Rt nazionale torna a salire. Sopra 1 in Lazio, Veneto e Lombardia. Solo 5 regioni a rischio ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rapporto Covid, rapporto Iss: Rt nazionale torna a salire. Sopra 1 in Lazio, Veneto e Lombardia. Solo 5 regioni a rischio basso Il Messaggero In Lombardia la curva non scende più. In provincia di Varese altri 273 contagi

MILANO - Negli ultimi sette giorni la curva dei contagi in Lombardia ha interrotto la sua discesa. Lo rivela l'analisi settimanale del consigliere regionale del PD Samuele Astuti, che mostra una risal ...

Meno morti, ma una percentuale più alta di positivi: sono 1.314 nelle ultime 24 ore

Il rapporto tra positivi al Covid-19 e i tamponi effettuati sale dal 10% di ieri al 14% di oggi, mentre il bollettino segnala un calo dei decessi (ieri 44, oggi 29) e dei guariti, passati a 1.066 dai.

MILANO - Negli ultimi sette giorni la curva dei contagi in Lombardia ha interrotto la sua discesa. Lo rivela l'analisi settimanale del consigliere regionale del PD Samuele Astuti, che mostra una risal ...Il rapporto tra positivi al Covid-19 e i tamponi effettuati sale dal 10% di ieri al 14% di oggi, mentre il bollettino segnala un calo dei decessi (ieri 44, oggi 29) e dei guariti, passati a 1.066 dai.