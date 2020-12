Covid, il rapporto positivi/tamponi sale ancora: è al 10%. I DATI (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo i DATI del ministero della Salute del 18 dicembre, sono 17.992 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, a fronte di 179.800 tamponi effettuati. Il tasso di positività si alza ancora (ieri era all'9,8%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo idel ministero della Salute del 18 dicembre, sono 17.992 i nuovi contagi da-19 in Italia, a fronte di 179.800effettuati. Il tasso dità si alza(ieri era all'9,8%)

matteorenzi : Col numero più alto di morti da #Covid in UE non va tutto bene. Nonostante dedizione e qualità del personale medico… - Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - francescoseghez : Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro, a cura di @Valeria_Fili con contributi di @MarinaBrollo, A. Caracciolo, G.… - a_r_i_something : RT @BarbaraRaval: REPORT OMS SPARITO: #FrancescoZambon è stato ascoltato in Procura a Bergamo. E' autore del rapporto OMS “An unprecedente… - dinoforitaly : RT @BarbaraRaval: REPORT OMS SPARITO: #FrancescoZambon è stato ascoltato in Procura a Bergamo. E' autore del rapporto OMS “An unprecedente… -