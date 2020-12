Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 dicembre, che sale di 2.744 nuovi casi e 60 decessi. Coronavirus in Lombardia, 2.744 nuovi casi e 60 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 dicembre, che sale di 2.744 nuovi casi e 60 decessi. Coronavirus in, 2.744 nuovi casi e 60 morti in più su Notizie.it.

reportrai3 : 7 persone sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio per la costruzione del nuovo ospedal… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di… - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione #Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusi… - CosenzaChannel : Sono 229 i nuovi contagi giornalieri da coronavirus in #Calabria. Sei le vittime. Il rapporto casi-tamponi quasi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid: nuovo record casi in Svezia, quasi 10.000 in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: 17.992 nuovi casi e 674 vittime nelle ultime ore

Sono 17.992 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 179.800 tamponi processati. I morti sono 674, in linea con i numeri di ieri.

Coronavirus in Lombardia, 2.744 nuovi casi e 60 morti in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 dicembre, che sale di 2.744 nuovi casi e 60 decessi.

Sono 17.992 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 179.800 tamponi processati. I morti sono 674, in linea con i numeri di ieri.Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 dicembre, che sale di 2.744 nuovi casi e 60 decessi.