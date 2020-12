Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 dicembre, che sale di 17.992 casi e 674 morti. Coronavirus, bilancio del 18 dicembre: 17.992 nuovi casi e 674 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 dicembre, che sale di 17.992 casi e 674 morti. Coronavirus, bilancio del 18 dicembre: 17.992 nuovi casi e 674 morti in più su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid: nuovo record casi in Svezia, quasi 10.000 in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus in Lombardia, 2.744 nuovi casi e 60 morti in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 dicembre, che sale di 2.744 nuovi casi e 60 decessi.

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 dicembre, che sale di 17.992 casi e 674 morti.

