Covid, il decreto di Natale: spostamenti dai parenti anche nei 'giorni rossi' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovo decreto varato dal governo in vista delle Feste non consente cenoni a Natale, Capodanno ed Epifania. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l'Italia intera ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuovovarato dal governo in vista delle Feste non consente cenoni a, Capodanno ed Epifania. Neifestivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l'Italia intera ...

MediasetTgcom24 : Covid, il decreto di Natale: spostamenti dai parenti anche nei 'giorni rossi' #Coronavirusitalia… - GianlucaVasto : I quattro decreti Ristori sono considerabili come un unico, grande decreto, che a più riprese si è aggiornato ed es… - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - PMI_it : Stretta Covid, Italia rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio: Approvato il decreto con le restrizioni per l… - mariacarla1963 : RT @Michele_Arnese: Ecco la bozza del decreto con le nuove regole anti Covid dal 24 dicembre al 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decreto Covid, zona rossa nei festivi e prefestivi. Zona arancione in quelli lavorativi: bozza decreto legge Orizzonte Scuola La diretta del Premier Giuseppe Conte: ecco come sarà il primo Natale covid

L’Italia si prepara a vivere il suo primo Natale covid, zona rossa nei giorni delle feste e regole più stringenti per gli spostamenti. La diretta del Premier Giuseppe Conte, che in una conferenza stam ...

Natale e Capodanno Covid: Giuseppe Conte detta le nuove regole restrittive. E' quasi ovunque zona rossa ovunque.

Natale e Capodanno Covid: Giuseppe Conte detta le sue nuove regole restrittive ... Le deroghe introdotte dal governo in questo decreto sono, data la presenza delle festività, particolarmente attese.

L’Italia si prepara a vivere il suo primo Natale covid, zona rossa nei giorni delle feste e regole più stringenti per gli spostamenti. La diretta del Premier Giuseppe Conte, che in una conferenza stam ...Natale e Capodanno Covid: Giuseppe Conte detta le sue nuove regole restrittive ... Le deroghe introdotte dal governo in questo decreto sono, data la presenza delle festività, particolarmente attese.