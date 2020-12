Covid | il bollettino di oggi | 17 992 nuovi casi e 674 morti | -36 in intensiva

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020)18 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. 17.992di coronavirus e 674 i decessi nelle ultime 24 ore. l tamponi eseguiti sono 179.800, il rapporto positivi tamponi è al 10%, in leggera crescita rispetto a ieri (9,8%). I ricoverati in terapiasono 2.819, sono dunque 36 in meno rispetto a ieri. (segue dopo la foto) L’indice di contagio Rt torna nuovamente sopra 1 nel Lazio (1.07), Lombardia (1.02) e Veneto (1.08). Lo evidenzia il report Istituto superiore sanità-ministero della Salute con il monitoraggio settimanale dell’epidemia diin Italia, secondo Adnkronos Salute che ha diffuso alcuni dati della bozza. Nella settimana dal 7 al 13 ...