Covid | Conte | “Alta mortalità? È ferita aperta Dipende da tanti fattori | abbiamo soglia anagrafica alta e teniamo anziani vicini a noi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) “I morti sono e resteranno unaper tutti gli anni a venire, lo sono già adesso. Anche la Francia ha superato i 60mila decessi, ma non siamo alle classifiche”. Così il premier, Giuseppe, ha risposto in conferenza stampa, a una domanda sull’elevatada danel nostro Paese. “da– ha spiegatounamoltoe i nostrihanno tante morbilità, quindi la morte colpisce di più.poi anche dalle abitudini di vita, in Italia glilia noi, in altre culture è differente. ...