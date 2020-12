Covid: Coca Cola taglia 2200 posti, 1200 negli Usa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coca Cola intende tagliare 2200 posti di lavoro, di cui 1200 negli Usa, a causa del calo delle vendite durante la pandemia. negli Stati Uniti, dove c’erano circa 10.400 dipendenti alla fine dello scorso anno, la riduzione rappresenta circa il 12% della forza lavoro. Ad Atlanta, sede del quartier generale, saranno eliminati circa 500 posti. Il taglio, che include uscite volontarie L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)intenderedi lavoro, di cuiUsa, a causa del calo delle vendite durante la pandemia.Stati Uniti, dove c’erano circa 10.400 dipendenti alla fine dello scorso anno, la riduzione rappresenta circa il 12% della forza lavoro. Ad Atlanta, sede del quartier generale, saranno eliminati circa 500. Il taglio, che include uscite volontarie L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tagli in vista a Coca Cola

