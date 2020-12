Covid, Cna all’attacco: «Bene Toscana zona gialla, ma non c’è logica in queste scelte» (Di sabato 19 dicembre 2020) «Non possiamo che accogliere positivamente l’ingresso in zona gialla - dice Cioni - ma si tratta di pochissimi giorni, visto che il Governo ha confermato il lockdown natalizio generalizzato per le feste. Quei pochi giorni possono comunque dare un po’ di lavoro alle nostre botteghe artigiane e esercizi commerciali». Leggi su firenzepost (Di sabato 19 dicembre 2020) «Non possiamo che accogliere positivamente l’ingresso in- dice Cioni - ma si tratta di pochissimi giorni, visto che il Governo ha confermato il lockdown natalizio generalizzato per le feste. Quei pochi giorni possono comunque dare un po’ di lavoro alle nostre botteghe artigiane e esercizi commerciali».

Quei pochi giorni possono dare un po’ di lavoro alle nostre botteghe artigiane e esercizi commerciali». Così Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, all’annuncio da parte del ...

Ecco quanto sono calati i ricavi nella nostra economia

Resi noti i dati di TrendER, l’analisi condotta da CNA che fotografa la situazione economica dopo nove mesi di Covid, da gennaio a settembre 2020.

