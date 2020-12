Covid | Ciocca Lega | “Vaccino? Imprenditore lombardo vale più di un ministeriale romano”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Se in un’azienda devo investire in un sistema antincendio lo potenzio dove c’e’ il server, dove c’e’ il capitale umano che produce. Non e’ solo una questione di Lombardia e Lazio, vale per un ministeriale o un burocrate europeo, io dico prima i dipendenti privati“. Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, in una intervista a Radio Capital, torna sulle sue dichiarazioni fatte in un programma televisivo a proposito della prima distribuzione dei vaccini anti covid.