Covid, chiusura totale del Paese Austriaco (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l’elevata crescita dei contagi l’Austria si avvia verso il lockdown totale, il terzo dall’inizio della pandemia. Coronavirus, in Austria si va verso il terzo lockdown totale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo l’elevata crescita dei contagi l’Austria si avvia verso il lockdown, il terzo dall’inizio della pandemia. Coronavirus, in Austria si va verso il terzo lockdownsu Notizie.it.

L'Austria si sta avviando verso il terzo lockdown totale dopo quello in primavera e dello scorso novembre. Le date dal 27 dicembre al 6 gennaio.

L'attesa e temuta economia post Covid

Si chiude il 2020 sperando nei vaccini e nell’economia reale, ma le banche centrali e Mario Draghi non nascondono le criticità dell'immediato futuro..

