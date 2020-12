Covid, Campania verso la zona gialla: cosa si potrà fare e cosa no dal 21 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Campania è stata senza dubbio uno delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Durante la prima, infatti, la Regione è riuscita ad avere un numero di contagi davvero invidiabile. Dopo settimane di restrizioni con la zona rossa ed arancione, ora la Campania è pronta a diventare zona gialla. Si tratta, tuttavia, di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laè stata senza dubbio uno delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Durante la prima, infatti, la Regione è riuscita ad avere un numero di contagi davvero invidiabile. Dopo settimane di restrizioni con larossa ed arancione, ora laè pronta a diventare. Si tratta, tuttavia, di L'articolo

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Appalti Covid: più velocità ma meno trasparenza ? Epidemia in Campania: i conti non… - PerLaCampania : RT @TgrRai: #Milano, quasi esauriti i biglietti per i Frecciarossa per #Napoli oggi #18dicembre, pochissimi i posti anche per domani e dome… - TgrRai : #Milano, quasi esauriti i biglietti per i Frecciarossa per #Napoli oggi #18dicembre, pochissimi i posti anche per d… - NapoliToday : #Cronaca Covid-19, Borrelli: 'Campania seconda regione per abitanti, ma settima come fornitura vaccini per operator… - RedazioneTvcity : Covid: 927 casi in Campania. A Torre del Greco 25 nuove positività - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, sindaco Caserta vieta assembramenti per il weekend: “Pronti ad estendere misura”

Qualora il Ministro della Salute dovesse con proprio provvedimento classificare la Campania come “area gialla”, “sarà consentita l’attività di ristorazione solo con servizio al tavolo, all’interno dei ...

Covid, Campania verso la zona gialla: cosa si potrà fare e cosa no dal 21 dicembre

La Campania è stata senza dubbio uno delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Durante la prima, infatti, la Regione è riuscita ad avere un numero di contagi davvero ...

Qualora il Ministro della Salute dovesse con proprio provvedimento classificare la Campania come “area gialla”, “sarà consentita l’attività di ristorazione solo con servizio al tavolo, all’interno dei ...La Campania è stata senza dubbio uno delle Regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Durante la prima, infatti, la Regione è riuscita ad avere un numero di contagi davvero ...