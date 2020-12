Covid | Calenda | “Governo debole | da mintro avrei chiuso tutto da tempo”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “C’e’ indubbiamente un’incertezza della politica, un modo di procedere molto tentennante. Sulla decisione di adottare misure piu’ strette penso abbiano pesato le decisioni della Merkel, e’ come se il Governo non avesse la forza e l’autorevolezza per esprimere una linea e tenerla con fermezza e chiarezza. È una delle ragioni insieme all’impreparazione per cui oggi l’Italia e’ il Paese piu’ colpito a livello di morti rispetto ai malati, 3,5% contro una media europea del 2,2% dell’1,5% in Germania, peggio di noi ci sono solo Peru’ e Belgio. Anche a livello economico siamo tra i Paesi che hanno perso di piu’ in assoluto: insomma, siamo tra i Paesi che hanno fatto peggio in generale, a causa dello Stato che non funziona: e non funziona non per colpa di questo Governo, che comunque non ha saputo affrontare con capacita’ amministrativa questa pandemia”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo durante la trasmissione Tagada’, in onda su La7.