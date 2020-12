Covid, Brasile: oltre mille morti in 24 ore (Di venerdì 18 dicembre 2020) SAN PAOLO, 18 DIC - Il Brasile torna a registrare oltre mille morti in un giorno per Covid-19, cifra che non veniva superata dal 15 settembre. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) SAN PAOLO, 18 DIC - Iltorna a registrarein un giorno per-19, cifra che non veniva superata dal 15 settembre. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo ...

Cifre preoccupanti in Brasile e USA

Covid, Brasile: oltre mille morti in 24 ore

