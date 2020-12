Covid, al via le prenotazioni per le dosi del vaccino. Ecco dove e come fare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Partono le prenotazioni per le dosi del vaccino. E’ possibile farsi inserire in una lista d’attesa. In Toscana si raccolgono già adesioni. E’ attesa per il ‘V-day’ del 27 dicembre L’Italia si prepara a vivere il ‘V-Day’ del 27 dicembre, giornata storica in cui tutti i Paesi dell’Unione europea daranno inizio alla campagna vaccinale, in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Partono leper ledel. E’ possibile farsi inserire in una lista d’attesa. In Toscana si raccolgono già adesioni. E’ attesa per il ‘V-day’ del 27 dicembre L’Italia si prepara a vivere il ‘V-Day’ del 27 dicembre, giornata storica in cui tutti i Paesi dell’Unione europea daranno inizio alla campagna vaccinale, in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

