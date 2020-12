Covid, a Teramo ieri iniziato screening di massa Buona risposta della popolazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Teramo - E' partito con una Buona affluenza lo screening di massa a Teramo dove ieri nelle 22 postazioni allestite dal Comune, i cittadini si sono messi in fila per effettuare il tampone. "Ci sono state un po' di difficoltà fisiologiche per l'avvio - ha detto il sindaco Gianguido D'Alberto - è un'attività imponente. I tamponi arrivati durante la notte sono stati distribuiti insieme a tutto il materiale nelle diverse postazioni con qualche difficoltà nell'avvio che abbiamo poi recuperato". Alle 11 è iniziato anche lo screening dedicato alle scuole, con genitori e nonni che si sono recati insieme ai piccoli nelle postazioni appositamente dedicate. Imponente anche lo schieramento del personale sanitario. "Sono tanti i sanitari impegnati nello ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)- E' partito con unaaffluenza lodidovenelle 22 postazioni allestite dal Comune, i cittadini si sono messi in fila per effettuare il tampone. "Ci sono state un po' di difficoltà fisiologiche per l'avvio - ha detto il sindaco Gianguido D'Alberto - è un'attività imponente. I tamponi arrivati durante la notte sono stati distribuiti insieme a tutto il materiale nelle diverse postazioni con qualche difficoltà nell'avvio che abbiamo poi recuperato". Alle 11 èanche lodedicato alle scuole, con genitori e nonni che si sono recati insieme ai piccoli nelle postazioni appositamente dedicate. Imponente anche lo schieramento del personale sanitario. "Sono tanti i sanitari impegnati nello ...

kekkobrakko : Covid, primo giorno di screening a Teramo: 5 positivi. Domani arriva Marsilio - NotizieAbruzzo : Screening anti Covid a Teramo: i risultati della prima giornata - Pino__Merola : Covid: a Teramo al via lo screening di massa - giacomodignazio : RT @marcomarsilio: Altra giornata di #screening anti #covid_19 nella provincia di Teramo. Ecco i comuni in cui sono attive le postazioni pe… - AnsaAbruzzo : Covid: a Teramo al via lo screening di massa -