Covid-19, Viola: “Sfruttiamo i periodi di vacanza da scuola per fare lockdown” (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Non ha assolutamente senso in questo momento discutere della riapertura delle scuole sulla base delle vaccinazioni. Prima di tutto perché non c'è un vaccino pediatrico e non ci sarà ancora per molto tempo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Non ha assolutamente senso in questo momento discutere della riapertura delle scuole sulla base delle vaccinazioni. Prima di tutto perché non c'è un vaccino pediatrico e non ci sarà ancora per molto tempo". L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, Viola: “Sfruttiamo i periodi di vacanza da scuola per fare lockdown” - Albmag : RT @Andyphone: Il #Dpcm è un atto amministrativo e non una legge, così l'istituto Bruno Leoni è pronto a difendere gratuitamente chi viola… - ilbassanese : Isolamento Covid al rientro dall'estero violato per delle 'commisioni': multata - firenzeviola_it : DE MAIO, Ho avuto paura per il Covid. Sono fortunato - Andyphone : Il #Dpcm è un atto amministrativo e non una legge, così l'istituto Bruno Leoni è pronto a difendere gratuitamente c… -