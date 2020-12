Covid-19, strage di docenti in Sudafrica: morti quasi 1500 nel 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono quasi 1.500 gli insegnanti che in Sudafrica sono morti per complicanze riconducibili al coronavirus nel 2020. Lo ha dichiarato Angie Motshega, ministro dell'Istruzione di base del Sudafrica, che nel corso di una conferenza stampa ha definito il 2020 l'anno più impegnativo per l'istruzione in Sudafrica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono1.500 gli insegnanti che insonoper complicanze riconducibili al coronavirus nel. Lo ha dichiarato Angie Motshega, ministro dell'Istruzione di base del, che nel corso di una conferenza stampa ha definito ill'anno più impegnativo per l'istruzione in. L'articolo .

Se ci dovesse essere una nuova ondata “saremo messi meglio”, diceva il 2 giugno il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. “Siamo già organizzati, c’è molto in campo già pronto. Questa volta non ...

Centododici persone che non siederanno a tavola, per Natale, coi propri cari. Poco più di 100 vite, storie maledette di chi ha lottato e poi si è arreso agli effetti devastanti del Covid. Sono numeri ...

