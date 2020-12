Covid-19, ecco le nuove regioni che potrebbero passare in zona gialla (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa delle restrizioni previste per le feste, nella giornata di oggi sono attese le ordinanze del ministro della Salute Speranza che, in base al report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, dovrebbero certificare il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni (a esclusione dell'Abruzzo) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa delle restrizioni previste per le feste, nella giornata di oggi sono attese le ordinanze del ministro della Salute Speranza che, in base al report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, dovrebbero certificare il passaggio di fascia per le ultimearancioni (a esclusione dell'Abruzzo)

