Covid, 17.992 nuovi casi e 674 morti: il bollettino del 18 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 dicembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 17.992 Decessi: 674 Tamponi effettuati: 179.800 Guariti: 22.272 Ricoveri in ospedale: -658 Ricoveri in terapia intensiva: -36 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 627.798 casi totali: 1.921.778 Decessi: 67.894 Guariti: 1.226.086 Ricoverati in terapia intensiva: 2.819 Ricoverati in ospedale: 25.769 In isolamento domiciliare: 599.210 Secondo il bollettino di oggi, venerdì 18 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.992 i nuovi casi, contro i 18.236 di ieri, e 674 i morti (ieri erano stati 683), ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 18, contagi, guariti Ultime 24 ore: 17.992 Decessi: 674 Tamponi effettuati: 179.800 Guariti: 22.272 Ricoveri in ospedale: -658 Ricoveri in terapia intensiva: -36 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 627.798totali: 1.921.778 Decessi: 67.894 Guariti: 1.226.086 Ricoverati in terapia intensiva: 2.819 Ricoverati in ospedale: 25.769 In isolamento domiciliare: 599.210 Secondo ildi oggi, venerdì 18, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.992 i, contro i 18.236 di ieri, e 674 i(ieri erano stati 683), ...

