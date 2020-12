Così il caso dei pescatori liberati da Haftar finisce al Copasir

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Com’è avvenuta la liberazione deisequestrati lo scorso settembre in Libia dalle milizie del maresciallo Khalifa? Il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del, è intenzionato a chiederlo al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e al direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli. Il numero due del Comitato di raccordo tra Parlamento e intelligence ha chiesto un’audizione dei tre “al fine di chiarire nelle sedi competenti quali siano state le modalità della liberazione”. Dopo la richiesta, il presidente del, il leghista Raffaele Volpi, ha convocato un ufficio presidenza per martedì prossimo al fine di decidere in merito. LA NOTA DI URSO… La nota del senatore Urso è molto dura — e neppure tiene in considerazione le indiscrezione ...