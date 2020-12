Cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio – La guida (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo è impegnato a limare gli ultimi dettagli del nuovo decreto che regolerà in maniera definitiva i comportamenti da seguire durante le feste natalizie nell’ambito delle misure anti-Covid. Nell’attesa del via libera in Consiglio dei ministri, le indiscrezioni parlano di un accordo nell’esecutivo per una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi (10 in tutto, tra cui Natale e Capodanno) e una zona arancione nei rimanenti quattro giorni feriali. L’esito della lunga riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Francesco Boccia ci permette di poter già fare i conti con quello che potremo e non potremo fare. I 10 giorni in zona ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo è impegnato a limare gli ultimi dettagli del nuovo decreto che regolerà in maniera definitiva i comportamenti da seguire durante le feste natalizie nell’ambito delle misure anti-Covid. Nell’attesa del via libera in Consiglio dei ministri, le indiscrezioni parlano di un accordo nell’esecutivo per unanazionale dal 24al 6nei giorni festivi e prefestivi (10 in tutto, tra cui Natale e Capodanno) e unanei rimanenti quattro giorni feriali. L’esito della lunga riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Francesco Boccia ci permette di poter giài conti con quello che potremo e non potremo. I 10 giorni in...

