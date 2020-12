Cosa si può fare a Natale secondo l’ultimo decreto legge del governo Conte (Di venerdì 18 dicembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo lunghe trattative e numerosi battibecchi fra le forze del governo Conte bis, ora le regole per le feste di Natale e Capodanno sono ufficiali, con un nuovo decreto-legge: tra 24 dicembre e 6 gennaio ci sarà un regime di 10 giorni prefestivi e festivi di zona rossa alternati a 4 giorni di zona arancione nei giorni feriali. Resta inoltre in vigore la regola principale introdotta dall’ultimo decreto-legge del 2 dicembre, ossia che “dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, anche per raggiungere le seconde case, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute. Il 24, 25, 26, 27, ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo lunghe trattative e numerosi battibecchi fra le forze delbis, ora le regole per le feste die Capodanno sono ufficiali, con un nuovo: tra 24 dicembre e 6 gennaio ci sarà un regime di 10 giorni prefestivi e festivi di zona rossa alternati a 4 giorni di zona arancione nei giorni feriali. Resta inoltre in vigore la regola principale introdotta daldel 2 dicembre, ossia che “dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, anche per raggiungere le seconde case, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute. Il 24, 25, 26, 27, ...

