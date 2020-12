CorSport: Napoli, contro la Lazio tridente inedito con Lozano, Petagna e Politano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saranno pochi i cambi che farà Gattuso contro la Lazio, rispetto alla formazione utilizzata nella partita contro l’Inter a San Siro, mercoledì. Dati i problemi in attavco, con Insigne squalificato e Mertens e Osimhen infortunati, il tecnico si affiderà ad un tridente inedito, scrive il Corriere dello Sport. “Può scaturire un tridente anti-Lazio del tutto inedito, formato da Lozano sula sinistra (al posto di Insigne), con Politano sul versante opposto e Petagna al centro”. Per il resto, come si diceva, conferma in blocco di quelli schierati inizialmente contro l’Inter. “Con Ospina alle spalle di Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Il centrocampo con Bakayoko e Zielinski, ed il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saranno pochi i cambi che farà Gattusola, rispetto alla formazione utilizzata nella partital’Inter a San Siro, mercoledì. Dati i problemi in attavco, con Insigne squalificato e Mertens e Osimhen infortunati, il tecnico si affiderà ad un, scrive il Corriere dello Sport. “Può scaturire unanti-del tutto, formato dasula sinistra (al posto di Insigne), consul versante opposto eal centro”. Per il resto, come si diceva, conferma in blocco di quelli schierati inizialmentel’Inter. “Con Ospina alle spalle di Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Il centrocampo con Bakayoko e Zielinski, ed il ...

