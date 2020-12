Coronavirus: zona rossa dal 24 al 6 festivi e prefestivi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. E' quanto si apprende mentre è in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Gli altri giorni saranno di zona arancione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) -nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giornie pre. E' quanto si apprende mentre è in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Gli altri giorni saranno diarancione.

lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - fattoquotidiano : Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale - robertopontillo : RT @Open_gol: Le ultime decisioni del governo sul lockdown di Natale - Open_gol : Le ultime decisioni del governo sul lockdown di Natale -