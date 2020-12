Coronavirus | zona rossa a Natale e lockdown intermittenti fino all’estate

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’appello dei medici per uscire dall’emergenza sanitaria: Italia. La tensione è alta: si attendono le nuove misure restrittive imposte dal governo per ilma intanto i medici condividono le loro preoccupazioni lanciando una proposta: «Per ridurre i contagi ed evitare ulteriori ondate occorre imporre misure restrittive sull’intero L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Avvenire_Nei : Coronavirus Dpcm di Natale, passa la linea dura: zona rossa dalla vigilia alla Befana - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - giuliog : RT @sole24ore: Con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del minis… - sole24ore : Con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zona

Il Sole 24 ORE

Forse è presto per una valutazione conclusiva sulle istituzioni fiscali indipendenti nella Ue e sulla loro capacità di incidere sulle scelte di ...EMPOLI. Come se fosse un vero supermercato, ma dove i clienti non pagano e possono prendere cibo e prodotti alimentari gratuitamente grazie a una tessera. Si chiama Emporio Solidale ed è il nuovo prog ...