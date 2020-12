Coronavirus: Zaia a governo, 'ristori alla tedesca, subito e su delta fatturato' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il governatore veneto Luca Zaia punta i piedi nel corso del confronto governo-regioni sulla nuova stretta per le festività natalizie, chiudendo ristori subito per le attività chiusi e sul modello tedesco. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro, il presidente del Veneto avrebbe richiamato "il senso di responsabilità sempre dimostrato dal fronte delle Regioni", ma "se si conferma il quadro delineato - ha detto ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza - allora da lunedì ristoranti e bar saranno chiusi. Servirà prevedere dei ristori subito, ma alla tedesca, ovvero calcolati sul delta di fatturato rispetto al periodo natalizio dello scorso anno. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il governatore veneto Lucapunta i piedi nel corso del confronto-regioni sulla nuova stretta per le festività natalizie, chiudendoper le attività chiusi e sul modello tedesco. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro, il presidente del Veneto avrebbe richiamato "il senso di responsabilità sempre dimostrato dal fronte delle Regioni", ma "se si conferma il quadro delineato - ha detto ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza - allora da lunedì ristoranti e bar saranno chiusi. Servirà prevedere dei, ma, ovvero calcolati suldirispetto al periodo natalizio dello scorso anno. Non ...

