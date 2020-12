Coronavirus: Zaia a governo, 'ristori alla tedesca, subito e su delta fatturato' (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zaia a governo, 'ristori alla tedesca, subito e su delta fatturato'... - arquer12 : RT @riktroiani: ++ #Coronavirus, nuova ordinanza di #Zaia in #Veneto in vigore fino al 6 Gennaio: “Comuni chiusi dopo le 14. Grossa pressio… - kronic_it : ? Veneto, vietati gli spostamenti fra comuni ??A #Natale tutti 'a casa' #Kronic #18dicembre #COVID #COVID?19 - Consiglioveneto : Covid- 19 - Zanoni (PD): “Caso #Montebelluna: Zaia non aspetti la relazione del Ministero, mandi subito all'ospedal… - infoitinterno : Coronavirus, Zaia: «La base di questa partita è il buon senso, non le sanzioni» -