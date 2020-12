Coronavirus: vaccino anti Covid, in Toscana quasi 129mila prenotazioni in 4 giorni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - Sono 128.547 le prenotazioni per il vaccino anti Covid, registrate sul portale regionale, da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle rsa e delle case di cura private accreditate della Toscana, dopo 4 giorni di crescita esponenziale di adesioni, tanto da fare slittare la chiusura delle registrazioni, dalle ore 12 alle 17 di oggi. Il dato è stato comunicato in serata al commissario Arcuri, che nei giorni scorsi aveva chiesto a tutte le Regioni italiane una prima ricognizione del fabbisogno, espresso dalle categorie individuate per la Fase 1 dell'immunizzazione. Chi non si è prenotato entro oggi, potrà richiedere il vaccino solo nelle fasi successive, che coinvolgeranno le altre fasce di popolazione. “La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - Sono 128.547 leper il, registrate sul portale regionale, da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle rsa e delle case di cura private accreditate della, dopo 4di crescita esponenziale di adesioni, tanto da fare slittare la chiusura delle registrazioni, dalle ore 12 alle 17 di oggi. Il dato è stato comunicato in serata al commissario Arcuri, che neiscorsi aveva chiesto a tutte le Regioni italiane una prima ricognizione del fabbisogno, espresso dalle categorie individuate per la Fase 1 dell'immunizzazione. Chi non si è prenotato entro oggi, potrà richiedere ilsolo nelle fasi successive, che coinvolgeranno le altre fasce di popolazione. “La ...

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - LiguriaOggi : Vaccino contro il coronavirus, Toti: prime dosi a Genova il 27 dicembre - Baldor28714391 : #18DICEMBRE #coronavirus #vaccino #SputnikV russo potrebbe essere commercializzato in Italia dalla #lega x indenniz… -