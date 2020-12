**Coronavirus: Usa, un contagio ogni 216 abitanti questa settimana** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Washington, 18 dic. (Adnkronos) - Negli ultimi sette giorni vi sono stati più di 1,51 milioni di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, praticamente un contagio ogni 216 abitanti. Lo scrive il sito della Cnn, citando i dati della John Hopkins university. Quella trascorsa è la settimana con più contagi in Usa dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 11 giorni vi sono sempre stati più di 200mila contagi giornalieri e la media degli ultimi sette giorni è salita a 216.675 nuovi casi ogni 24 ore. Vista per mese la progressione dei nuovi contagi è impressionante: gennaio (8 casi), febbraio (29), marzo (192.152), aprile (884.047), maggio (718.241), giugno (842.906), luglio (1.915. 966), agosto (1.463.760), settembre (1.202. 896), ottobre (1.917.201), novembre (4.462.302). Al 17 dicembre i nuovi casi sono già 3.607.151. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Washington, 18 dic. (Adnkronos) - Negli ultimi sette giorni vi sono stati più di 1,51 milioni di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, praticamente un216. Lo scrive il sito della Cnn, citando i dati della John Hopkins university. Quella trascorsa è la settimana con più contagi in Usa dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 11 giorni vi sono sempre stati più di 200mila contagi giornalieri e la media degli ultimi sette giorni è salita a 216.675 nuovi casi24 ore. Vista per mese la progressione dei nuovi contagi è impressionante: gennaio (8 casi), febbraio (29), marzo (192.152), aprile (884.047), maggio (718.241), giugno (842.906), luglio (1.915. 966), agosto (1.463.760), settembre (1.202. 896), ottobre (1.917.201), novembre (4.462.302). Al 17 dicembre i nuovi casi sono già 3.607.151.

