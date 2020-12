Coronavirus: Usa, dimessa infermiera con reazione allergica a vaccino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Washington, 18 dic. (Adnkronos) - E' stata dimessa ieri, dopo due notti in ospedale, l'infermiera che ha sviluppato una forte reazione allergica dopo la vaccinazione al covid in un ospedale in Alaska, il Bartlett Regional Hospital di Juneau. Lo scrive l'Anchorage daily news, citando le autorità sanitarie. La reazione allergica occorsa all'infermiera non ha fermato il previsto programma di vaccinazione dello staff. "E' importante che la gente sappia è che qui al Bartlett siamo molto fiduciosi sul vaccino", ha dichiarato Charlee Gribbon, responsabile della prevenzione delle infezioni nell'ospedale. L'ufficiale medico dello stato, Anne Zink, ha inviato il pubblico a non generalizzare a partire da una reazione avversa, ricordando che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Washington, 18 dic. (Adnkronos) - E' stataieri, dopo due notti in ospedale, l'che ha sviluppato una fortedopo la vaccinazione al covid in un ospedale in Alaska, il Bartlett Regional Hospital di Juneau. Lo scrive l'Anchorage daily news, citando le autorità sanitarie. Laoccorsa all'non ha fermato il previsto programma di vaccinazione dello staff. "E' importante che la gente sappia è che qui al Bartlett siamo molto fiduciosi sul", ha dichiarato Charlee Gribbon, responsabile della prevenzione delle infezioni nell'ospedale. L'ufficiale medico dello stato, Anne Zink, ha inviato il pubblico a non generalizzare a partire da unaavversa, ricordando che ...

Washington, 18 dic. (Adnkronos) - E' stata dimessa ieri, dopo due notti in ospedale, l'infermiera che ha sviluppato una forte reazione allergica dopo la vaccinazione al covid in un ospedale in Alaska, ...

