Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 18 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 18 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: rimpasto di governo all’orizzonte per 4 italiani su 10 Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 18 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 18 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.992 Tamponi eseguiti: 179.800 Nuovi decessi: 674 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-36)Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 182020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: rimpasto di governo all’orizzonte per 4 italiani su 10: il bollettino del 18L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 182020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.992 Tamponi eseguiti: 179.800 Nuovi decessi: 674 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-36)Attualmente ricoverati in terapia ...

fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - fanpage : Nel giro di 10 minuti la donna ha avuto reazioni allergiche che hanno imposto il ricovero, comprese difficoltà resp… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, oltre 1000 casi e 56 decessi nelle ultime 24 o… - licprospero : RT @ultimenotizie: Sono 17.992 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati della Protezione Civile. Da ieri son… -