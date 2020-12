Coronavirus, torna a salire l’indice Rt. Il monitoraggio dell’Iss: «Necessario rafforzare le misure» (Di venerdì 18 dicembre 2020) torna a salire l’indice Rt. Nel periodo tra il 25 novembre e l’8 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità del Coronavirus calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in aumento rispetto allo 0,82 del monitoraggio della scorsa settimana. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Solo cinque Regioni a rischio basso Nel report si legge: «Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio moderato o alto con solo cinque Regioni/PA a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Questo andamento richiede rigore nell’adozione e rispetto delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020)Rt. Nel periodo tra il 25 novembre e l’8 dicembre 2020,di trasmissibilità delcalcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in aumento rispetto allo 0,82 deldella scorsa settimana. Lo rileva la bozza delsettimanale sulla situazione epidemiologica di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Solo cinque Regioni a rischio basso Nel report si legge: «Nella settimana disi continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio moderato o alto con solo cinque Regioni/PA a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Questo andamento richiede rigore nell’adozione e rispetto delle ...

Tamponi rapidi per chi arriva e per chi parte dall'aeroporto di Palermo. Il servizio, che consente di sapere in un quarto d'ora se si è positivi o negativi al coronavirus, è disponibile per tutti i ...

(Teleborsa) - Sono 17.992 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 179.808 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 185.320). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi al ...

