Coronavirus | torna a salire l’indice Rt | il bollettino di oggi

L'ultimo venerdì prima di Natale fa segnare dati non troppo positivi sul fronte dell'emergenza da Coronavirus in Italia. Il dato che probabilmente spingerà il Governo, che si riunirà alle 18, a istituire la zona rossa per le feste, è soprattutto quello dell'indice Rt, che è tornato a salire. Dal bollettino, resta alto il numero di morti e nuovi contagi giornalieri. Il bollettino di venerdì 18 dicembre Il Ministero della Salute ha diffuso anche per oggi, 18 dicembre 2020, i dati sull'andamento della pandemia in Italia. Il bilancio giornaliero fa registrare 17.992 nuovi casi di Covid-19, emersi a seguito dei 179.800 tamponi effettuati. Numeri in linea con quanto emerso ieri, quando i contagi erano poco più ci 18.000 e i tamponi 185.000.

Coronavirus, il bollettino di oggi 18 dicembre: 17.992 nuovi positivi e 674 morti. Tasso di positività al 10%

È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero ... il numero di contagiati da Covid in Valle d'Aosta torna a crescere, seppur di sole 5 unità. I ...

