Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia Il via col nuovo anno, anche in spazi esterni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rivista la normativa: via il vincolo del test all'interno del locale e della prescrizione medica. L'esame costerà 15-20 euro e in caso di esito positivo, servirà quello molecolare. Si partirà col nuovo anno.

