Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 dicembre 2020: si registrano 731 nuovi casi, 22 i decessi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 731 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 8.109 tamponi effettuati. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 18 dicembre 2020. Con i nuovi casi calano ancora a 33.865 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 182 (+3), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.091 (-40). Sono invece 1532 i pazienti guariti, in isolamento domiciliario ci sono 32.592 persone. Si registrano purtroppo 22 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia verranno ...

