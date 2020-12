Coronavirus: salta Festival del cinema di Berlino a febbraio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Berlino, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) - salta a causa del Coronavirus anche l'appuntamento di febbraio con il Festival del cinema di Berlino, hanno reso noto gli organizzatori. Fra il primo e il 5 marzo si svolgerà un evento digitale per l'industria del cinema e a giugno proiezioni aperte al pubblico. "Cambiando il formato del Festival nel 2021, avremo la possibilità di proteggere la salute degli ospiti e di sostenere il nuovo inizio dell'industria cinematografica", ha dichiarato la direttrice esecutiva del Festival, Mariette Rissenbeek. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic. (Adnkronos/Dpa) -a causa delanche l'appuntamento dicon ildeldi, hanno reso noto gli organizzatori. Fra il primo e il 5 marzo si svolgerà un evento digitale per l'industria dele a giugno proiezioni aperte al pubblico. "Cambiando il formato delnel 2021, avremo la possibilità di proteggere la salute degli ospiti e di sostenere il nuovo inizio dell'industriatografica", ha dichiarato la direttrice esecutiva del, Mariette Rissenbeek.

