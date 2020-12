Coronavirus | Rota Fai | ' bene Barilla | sia da esempio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "È una scelta opportuna, quella intrapresa dal Gruppo, che per ringraziare i propri dipendenti dell'impegno profuso in questo anno difficile ha aggiunto mille euro nella busta paga di ciascun lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi i lavoratori in somministrazione. È un segnale di fiducia nel futuro, ma soprattutto nelle lavoratrici e nei lavoratori, che anche in pieno lockdown non hanno mai smesso di contribuire alla crescita dell'agroalimentare italiano e alla fornitura di cibo per tutta la popolazione". Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai Cisl il segretario generale Onofrio, con oltre 3 mila dipendenti in Italia e più di 8 mila nel mondo, vanta 29 siti produttivi, di cui 15 in Italia. Il bonus di mille euro andrà a tutti i dipendenti, per un totale ...