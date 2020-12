Coronavirus, Rezza avverte: inversione in atto, l'Rt tende a non scendere più (Di venerdì 18 dicembre 2020) C' la tendenza a un inversione in atto, l Rt tende a non scendere pi e in questo momento "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale: ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 dicembre 2020) C' lanza a unin, l Rta nonpi e in questo momento "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale: ...

«C'è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a non scendere più» e in questo momento "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna vaccinale: ...

Covid, Rezza: "Vaccino a 60-70% popolazione per immunità di gregge"

"Per raggiungere l'immunità di gregge" al coronavirus "occorrerà vaccinare ... Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione ...

