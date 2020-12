Coronavirus, record di contagi in Germania: sono 33.777. Bild: “Catastrofe nelle case di cura per anziani”. L’Austria verso il terzo lockdown (Di venerdì 18 dicembre 2020) I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, con 813 decessi. Questo mentre il governo di Berlino attende nelle prossime settimane numeri più confortanti dopo la stretta decisa da Angela Merkel che ha optato per un semi-lockdown per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio. Ma a fare scalpore sono i dati diffusi dalla Bild secondo cui in nessun posto muoiono così tanti pazienti per il Covid come nelle case di cura per anziani. In un articolo titolato La Catastrofe del Coronavirus nell’assistenza agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iincontinuano a salire facendo registrare un nuovo. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, con 813 decessi. Questo mentre il governo di Berlino attendeprossime settimane numeri più confortanti dopo la stretta decisa da Angela Merkel che ha optato per un semi-per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio. Ma a fare scalporei dati diffusi dallasecondo cui in nessun posto muoiono così tanti pazienti per il Covid comediper. In un articolo titolato Ladelnell’assistenza agli ...

I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, ...

Nuovo record di contagi da Covid in Germania ... nuovamente registrato un pesante bilancio di oltre 3.200 morti e quasi 250.000 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo i dati ...

