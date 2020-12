Coronavirus, record di contagi in Germania: sono 30.777 con 813 vittime. L’Austria verso il terzo lockdown totale (Di venerdì 18 dicembre 2020) I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, con 813 decessi. sono 500 nuovi positivi in più rispetto a quelli registrati ieri, mentre il governo di Berlino attende nelle prossime settimane numeri più confortanti dopo la stretta decisa da Angela Merkel che ha optato per un semi-lockdown per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio. Pronta a chiudere tutto anche L’Austria che si appresta a entrare nel suo terzo lockdown totale, dopo quello imposto a primavera e quello di novembre. Secondo la stampa locale, il governo questo pomeriggio si confronterà in videoconferenza con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iincontinuano a salire facendo registrare un nuovo. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, con 813 decessi.500 nuovi positivi in più rispetto a quelli registrati ieri, mentre il governo di Berlino attende nelle prossime settimane numeri più confortanti dopo la stretta decisa da Angela Merkel che ha optato per un semi-per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio. Pronta a chiudere tutto ancheche si appresta a entrare nel suo, dopo quello imposto a primavera e quello di novembre. Secondo la stampa locale, il governo questo pomeriggio si confronterà in videoconferenza con ...

I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo ... Emmanuel Macron lascia l’Eliseo dopo essere risultato positivo al coronavirus e ...

Oltre 74 milioni di contagi al mondo. Doppio record in Usa: 250.000 contagi e 3.700 decessi in 24 ore Le vaccinazioni contro la Covid-19 “inizieranno nell’Ue il 27, 28 e 29 dicembre” prossimi. Ne dà ...

