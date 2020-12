Coronavirus, oggi l’ok negli Usa al vaccino Moderna, gli esperti: casi rari di reazioni allergiche. Bolsonaro su Pfizer: «Se diventi un alligatore è un problema tuo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO L’ingresso della sede centrale della Food and drug administrarion a Silver Spring, nel MarylandÈ atteso per oggi venerdì 18 dicembre il via libera negli Stati Uniti al vaccino contro il Coronavirus sviluppato da Moderna. Ieri la commissione di 20 esperti interna alla Food and drug administration ha concluso che i benefici del vaccino di Moderna superano i rischi, aprendo così la strada per l’autorizzazione all’uso in emergenza per le persone sopra i 18 anni. Sarebbe il secondo vaccino a essere utilizzabile negli Stati Uniti, dopo quello di Pzifer approvato la scorsa settimana, con la possibilità di somministrarlo per le persone con più di 18 anni. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO L’ingresso della sede centrale della Food and drug administon a Silver Spring, nel MarylandÈ atteso pervenerdì 18 dicembre il via liberaStati Uniti alcontro ilsviluppato da. Ieri la commissione di 20interna alla Food and drug administration ha concluso che i benefici deldisuperano i rischi, aprendo così la strada per l’autorizzazione all’uso in emergenza per le persone sopra i 18 anni. Sarebbe il secondoa essere utilizzabileStati Uniti, dopo quello di Pzifer approvato la scorsa settimana, con la possibilità di somministrarlo per le persone con più di 18 anni. Il ...

