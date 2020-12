Coronavirus, nel decreto di Natale il coprifuoco rimane alle 22 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22, nel decreto sulla stretta di Natale. Nel testo, infatti, quando si parla delle visite consentite si fa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è previsto alcun anticipo del, rispetto a quello stabilito finoraore 22, nelsulla stretta di. Nel testo, infatti, quando si parla delle visite consentite si fa ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’accusa del re di Svezia: “Nel nostro Paese molti morti, abbiamo fallito. Il popolo ha sofferto” - repubblica : Coronavirus nel mondo: Svezia piegata dalla seconda ondata, il re: 'Abbiamo fallito' - fanpage : Nel giro di 10 minuti la donna ha avuto reazioni allergiche che hanno imposto il ricovero, comprese difficoltà resp… - Alessandrobarix : RT @ultimenotizie: La #Svizzera ha annunciato che dal 22 dicembre chiuderanno per un mese tutti i ristoranti, le palestre e i centri sporti… - infoitinterno : Coronavirus: 252 nuovi contagiati nel Bresciano, 2.744 in Lombardia e 17.992 in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: Pence e la moglie vaccinati in diretta tv, Macron in isolamento a Versailles: "Ho t... la Repubblica Amber Heard, la prima intervista dopo la sentenza contro Johnny Depp

Amber Heard rompe per la prima volta il silenzio dopo la sentenza che dà torto a Johnny Depp sugli abusi nel loro matrimonio. Ecco cosa ha detto ...

Restrizioni Natale, Bonaccini: «Zona rossa alternata, deroghe per i piccoli comuni»

Il Natale si avvicina e non è ancora chiaro quali saranno le misure restrittive per le prossime feste, per evitare i contagi da coronavirus: oggi il Governo dovrebbe ...

Amber Heard rompe per la prima volta il silenzio dopo la sentenza che dà torto a Johnny Depp sugli abusi nel loro matrimonio. Ecco cosa ha detto ...Il Natale si avvicina e non è ancora chiaro quali saranno le misure restrittive per le prossime feste, per evitare i contagi da coronavirus: oggi il Governo dovrebbe ...