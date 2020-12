Coronavirus, muore brigadiere dei carabinieri. Aveva 56 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella , addetto al Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Vasto (Chieti). Aveva 56 ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta delcapo qualifica speciale Carlo Pierabella , addetto al Nucleo operativo della Compagniadi Vasto (Chieti).56 ...

PietroLodi4 : Coronavirus, muore a Vasto il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella. Aveva 56 anni - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, muore a Vasto il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella. Aveva 56 anni - leggoit : Coronavirus, muore a Vasto il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella. Aveva 56 anni - iltirreno : ?? Coronavirus, lutto in Versilia per un dipendente comunale - infoitinterno : CORONAVIRUS: VENETO, la REGIONE sta COLLASSANDO, CONTAGI in aumento e si muore nei CORRIDOI degli OSPEDALI, VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore CORONAVIRUS: VENETO, la REGIONE sta COLLASSANDO, CONTAGI in aumento e si muore nei CORRIDOI degli OSPEDALI, VIDEO iLMeteo.it Coronavirus, muore a Vasto il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella. Aveva 56 anni

Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto al Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto (Chieti).

Coronavirus, muore il brigadiere dei carabinieri Carlo Pierabella. Aveva 56 anni

Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto al Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto (Chieti).

Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto al Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto (Chieti).Diciannovesimo carabiniere morto per il Covid. Si tratta del brigadiere capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto al Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Vasto (Chieti).