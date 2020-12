Coronavirus, Milano chiude il forno crematorio di Lambrate: “Troppi morti, i feretri in attesa anche per venti giorni” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il forno crematorio di Lambrate chiude fino al 3 gennaio perché i tempi di attesa hanno raggiunto i 20 giorni. Il Comune di Milano ha emesso un’ordinanza in seguito all’incremento dei decessi dovuto alla ripresa della curva dell’epidemia di Covid-19 nelle scorse settimane. “La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità a Milano e, come conseguenza necessaria, la Direzione comunale competente ha già limitato l’accesso al crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dal 5 novembre 2020?, si legge nel documento. Una limitazione, applicata già a marzo, che non è stata sufficiente. Nell’ordinanza con cui è stato chiuso il crematorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildifino al 3 gennaio perché i tempi dihanno raggiunto i 20. Il Comune diha emesso un’ordinanza in seguito all’incremento dei decessi dovuto alla ripresa della curva dell’epidemia di Covid-19 nelle scorse settimane. “La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità ae, come conseguenza necessaria, la Direzione comunale competente ha già limitato l’accesso aldiai soli defunti residenti aa partire dal 5 novembre 2020?, si legge nel documento. Una limitazione, applicata già a marzo, che non è stata sufficiente. Nell’ordinanza con cui è stato chiuso ildi ...

